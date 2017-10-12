Уряд Австрії подав позов проти Німеччини через платні дороги

Уряд Австрії у четвер, 12 жовтня, подав до Європейського суду позов проти Німеччини у зв'язку з планами уряду ФРН запровадити дорожній збір за користування німецькими автобанами. Як заявив міністр транспорту Австрії Йорґ Ляйхтфрід, політика Берліну щодо оплати проїзду автобанами буде дискримінаційною відносно водіїв з інших держав, інформує dpa.

Австрія серед усіх країн ЄС є найзатятішим критиком планів ФРН запровадити оплату за проїзд автобанами з 2019 року. Відень критикує та вважає дискримінаційним той факт, що німецьким водіям вартість проїзду буде компенсуватись завдяки зниженню податку на транспортні засоби. Водночас водії із сусідніх з ФРН держав, таких як Австрія, Італія та Франція, не отримуватимуть подібних відшкодувань та змушені будуть платити повну вартість, вказує Ляйхтфрід. "Усі платитимуть, окрім німців", - зауважив австрійський міністр.

Як відомо, згідно з планами уряду ФРН, погодженими з Європейською Комісією, всі автомобілісти повинні будуть купувати віньєту (стікер), щоб використовувати автобани та дороги федерального значення в Німеччині. Водночас німецьким водіям повертатимуть витрачені кошти при сплаті податку на автотранспортний засіб, а власники автомобілів з низькими викидами навіть отримуватимуть додаткові податкові преференції на суму 100 мільйонів євро на рік. Водії матимуть можливість придбати стікери терміном дії 10 днів, два місяці або один рік. Його вартість залежатиме від розміру автомобіля та обсягу викидів. Десятиденний тариф, який зазвичай купуватимуть іноземці, становитиме від 2,5 до 20 євро. Очікується, що надходження від збору становитимуть 500 мільйонів євро на рік.