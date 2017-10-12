Уряд Іспанії висунув Каталонії ультиматум

Офіційний Мадрид надає лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону час до понеділка, 16 жовтня, для відповіді на запитання, чи проголошена незалежність цього регіону, чи ні. Про це 11 жовтня повідомляє низка іспанських ЗМІ з посиланням на джерела в уряді в Мадриді.

У разі, якщо Пучдемон підтвердить, що під час промови у парламенті напередодні він проголосив незалежність, у нього буде ще три дні, до наступного четверга, щоб відмовитися від неї, пише інформагенція Reuters. В іншому разі, центральний уряд скористається статтею 155 Конституції Іспанії, яка дозволяє анулювати автономію Каталонії та запровадити пряме управління регіоном з Мадрида.

Раніше у цей же день уряд Іспанії подав формальний запит каталонському уряду для підтвердження, проголошено ним незалежність чи ні. Формальне звернення є необхідним для початку процедури позбавлення Каталонії автономного статусу.

Як повідомлялось, 10 жовтня в парламенті Каталонії було підписано декларацію про незалежність регіону від Іспанії, проте водночас набуття чинності цим документом було відкладено. Натомість каталонські лідери закликали Мадрид до переговорів.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов референдум про незалежність, у якому, за даними регіональної влади, взяли участь 42,3 відсотка виборців (2,26 мільйона осіб, з яких 2 мільйони проголосували за незалежність). Глава уряду Іспанії Маріано Рахой після цього референдуму заявив, що в Каталонії "був не референдум, а інсценізація", і пригрозив позбавити регіон статусу автономії.