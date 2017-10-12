В Одесі створили перший в Україні підземний театр

В Одесі 30 жовтня відбудеться перша вистава в новоствореному підземному театрі.

Студія розташовується за адресою: Військовий спуск, 18, пише Думська.

Знайти унікальний підземний театр можна у внутрішньому дворі старого двоповерхового будинку. У його залі одночасно помістяться 120 глядачів.

Військовий спуск у місті створили ще в XIX столітті італійські майстри. Спочатку тут був винний льох, потім військовий і продовольчий склади. Зараз місцеві активісти закінчують адаптацію простору під театр.

Крім того, тут проводитимуть також кінопокази, лекторії, концерти. Також на базі театру буде працювати театральна студія "Вхід вільний". Вона буде допомагати молодим режисерам.