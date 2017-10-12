В Україну прибула друга партія антрациту із США

У четвер, 12 жовтня, до порту "Южний" Одеської області прибула друга партія антрацитового вігілля зі США.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба ДП "Морський торговельний порт "Южний".

Судно Victoria доставило 60 тисяч тонн енергетичного вугілля для ПАТ "Центренерго".

"ДП "МТП "Южний" сьогодні виконує умови договорів із вантажовласниками та доручення Мінінфраструктури. Перший балкер з американським вугіллям розвантажено у вересні за рекордні 44 години. Ще за 21 добу завершено завантаження вагонів для ТЕС. За 9 місяців на склади українських електростанцій відправлено 540 тис. тонн антрациту. У жовтні підприємство планує опрацювати ще два балкера з антрацитом, загальним об’ємом понад 200 тис. тонн", – сказав в. о. директора порту Віталій Жуковський.