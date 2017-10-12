Внаслідок повеней у В'єтнамі загинули майже 40 людей

У В'єтнамі в результаті повеней і зсувів загинули 37 людей, ще 40 пропали без вісті. Про це повідомляє AFP з посиланням на управління по боротьбі зі стихійними лихами В'єтнаму.

Повідомляється, що причиною лиха стали проливні дощі, що обрушилися на В'єтнам на початку тижня. Найбільше від стихії постраждала північна провінція Хоа Бінь, в якій числиться 11 загиблих і 21 зниклих без вести.

"Ми мобілізуємо всі сили для пошуку зниклих без вести", – повідомив виданню представник служби порятунку в провінції.

Агентство по боротьбі зі стихійними лихами В'єтнаму повідомило, що за кілька днів на території країни випало 400 міліметрів опадів.

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич заявив, що результати слідства у справі Смоленської катастрофи у Польщі буде представлено навесні наступного року.