З наступного року Gucci відмовиться від натурального хутра

Модний бренд luxury-сегменту Gucci з наступного року відмовиться від натурального хутра, заявив президент компанії.

Марко Біззаррі на заході в Лондонському коледжі моди повідомив, що таке рішення є частиною зобов'язань щодо "екологічності".

Активісти назвали таке рішення Gucci "величезною зміною правил" у світі моди.

Анонсується, що Gucci більше не використовуватиме хутро норки, степового вовка, єнотового собаки, лисиці, кролика та інших видів тварин, яких виростили спеціально або спіймали у дикій природі.

"Соціальна відповідальність є однією з основних цінностей компанії Gucci, і ми й надалі будемо намагатися зробити краще для навколишнього середовища та тварин", - каже пан Біззаррі.

За його словами, новий підхід частково ухвалили завдяки креативному директору компанії Gucci Алессандро Мікеле, якого призначили на цю посаду в 2015 році.

"Під час вибору нового креативного директора я хотів знайти когось, хто поділяє ті самі цінності. Я відчув це відразу ж, коли вперше зустрів Алессандро", - сказав пан Біззаррі.

Залишки хутряних виробів Gucci продадуть на аукціоні, а отримані кошти підуть організаціям, які займаються захистом тварин, - Humane Society International та LAV.

Президент організації Humane Society International Кіті Блок привітала "гуманне рішення" бренду.

"Відмова Gucci від хутра - це величезна зміна правил", - сказала вона.

За словами активістки, таке рішення відомого бренду матиме грандіозний вплив на увесь світ моди.

Gucci увійде до Альянсу противників натурального хутра - міжнародної групи організацій, яка організовує кампанії на захист прав тварин та сприяє розвитку альтернатив хутра в індустрії моди.

Минулого року конкурент Gucci - італійський модний бренд Armani - оголосив про відмову від хутра у своїх нових колекціях.