Закарпатські художники представили свої творчі доробки виставкою "Осінь-2017"

У середу, 11 жовтня, в Ужгороді відкрилася виставка робіт митців краю, приурочена до професійного свята – Дня художника. Презентація проходила на двох локаціях: твори живопису та скульптури демонстрували у залах Закарпатського обласного художнього музею ім. Й.Бокшая, а свої витвори художники-графіки та майстри декоративно-прикладного мистецтва представили в галереї «Ужгород».

На суд поціновувачів прекрасного та відбіркової конкурсної комісії, яка визначатиме цьогорічних лауреатів премії ім. Й.Бокшая та А.Ерделі, закарпатські митці представили понад півтори сотні робіт, виконаних у різноманітних жанрах та стилях.

Відкриваючи виставку живопису та скульптури, голова Закарпатської організації Національної спілки художників України Борис Кузьма попросив вшанувати хвилиною мовчання пам’ять про Народного художника України Золтана Мичку, який помер навесні цього року. У рамках урочистостей Б.Кузьма також вручив відзнаку мистецької премії імені Тетяни Яблонської – вищої галузевої нагороди Національної спілки художників України – заслуженому художнику Антону Ковачу, та привітав авторів робіт із професійним святом.

Потішив художників і міський мер Ужгорода Б.Андріїв, повідомивши, що після ремонтних робіт в історико-культурно комплексі «Совине гніздо» чимало площ передадуть митцям Закарпаття під виставкові площі.

Характеризуючи творчий рік, що минає, голова Закарпатської організації Національної спілки художників України Борис Кузьма каже у коментарі для «Дня» зауважив, що «чільне місце серед знакових подій мистецького життя займає турне виставки закарпатських художників чотирма містами Угорщини та Львова і Чернівців. Ця виставка, де були зібрані «вершки» - роботи відомих митців краю, мала серйозний резонанс. Вона показала зріз закарпатського мистецтва станом на сьогоднішній день. Що ж до планів, то в листопаді, разом з Академією мистецтв, проведемо обмінну виставку з румунськими художниками з Бая-Маре. А ще – плануємо активізувати обмін виставками з близькими до нас областями. Це дає великий позитив для розвитку мистецтва, адже є можливість побачити себе зі сторони та навчатись новому. Сучасна закарпатська мистецька спільнота має чим пишатися – є низка молодих авторів, які показують хороші результати, і чудові шанси, щоб продовжити кращі традиції закарпатської школи живопису та підняти його на нові висоти, доповнивши сучасними новітніми техніками, виконанням та світосприйняттям».

Оксана Дудаш, Ужгород

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