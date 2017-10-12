Заступника міністра оборони Павловського відправили під домашній арешт

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському у вигляді цілодобового домашнього арешту. Таке рішення озвучила суддя Владлена Лазаренко на засіданні ввечері 12 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

Також суд зобов'язав міністра не спілкуватися з іншими фігурантами справи і носити електронний браслет.

Під час засідання суду Павловському стало погано, і суддя оголосила перерву.

Раніше Павловський заявив, що не причетний до розтрати близько 150 млн грн при закупівлі пального для Міноборони, оскільки це не входить у його обов'язки.

"Укладання угод, визначення цінової політики, проведення тендерних процедур - це повністю не відповідає дійсності і обов'язкам заступника міністра оборони", - заявив він.

Обвинувачення наполягало на тому, що Павловський спілкувався з посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Коммодіті", яке виступило постачальником пального. САП вимагала обрання запобіжного заходу щодо Павловського у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави 75 млн грн.

"У цій структурі кожна людина була відповідальна за свою ділянку. Зокрема заступник міністра оборони з метою маскування своїх дій розподілив обов'язки між Гулевичем, Малишем і Шеменьовим, згідно з чим Гулевич організовував наради та проводив консультації з представниками вказаного підприємства", - заявив прокурор САП Максим Грищук.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили корупційну схему розтрати державних коштів у сумі понад 149 млн гривень при закупівлі пального для Міністерства оборони України.

Слідство вважає, що на початку 2016 року комітет з конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю рідинного пального. За результатами торгів 26 квітня 2016 комітет щодо 14 лотів затвердив до оплати пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні. 13 і 18 травня 2016 між МОУ та переможцем конкурсних торгів було укладено 14 договорів про постачання палива для техніки спецпризначення на суму понад 1 млрд грн.

11 жовтня був затриманий заступник міністра оборони України Ігор Павловський, який "займався ресурсами". Ім'я другого затриманого не назвали, проте, за даними ЗМІ, мова йде про директора департаменту держзакупівель Міноборони Володимира Гулевича.

12 жовтня в САП назвали ще двох осіб, яким повідомили про підозру у справі про розтрату посадовцями Міноборони державних коштів - співробітник одного з відділів Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і співробітник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони України.