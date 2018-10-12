56 журналістів загинули через свою професійну діяльність з початку року

З початку нинішнього року 56 журналістів загинули через свою професійну діяльність.

Про це повідомляють Репортери без кордонів.

«Станом на 1 жовтня 2018 року через їхню професійну діяльність по всьому світу було убито 56 журналістів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цифра вже перевищує показник 2017 року, коли за рік загинуло 55 професійних журналістів. Хоча 2017 рік став найменш смертельним роком в професії протягом останніх 14 років.

Більше половини репортерів - 29 осіб - загинули в зонах військових дій.

Самою небезпечною країною став Афганістан, там було убито 13 журналістів. Зокрема, 30 квітня 2018 року в один день загинуло 10 журналістів: 9 з них в результаті подвійного бомбардування в Кабулі (найсерйозніший напад в країні з моменту поразки талібів у 2001 році), а через кілька годин - журналіста BBC Ахмада Шаха було застрелено в Хості.

У Ємені загинули 5 осіб. У цій близькосхідній країні журналісти вмирають не під бомбами, а в тюрмах від жорстокого поводження. Так було з журналістом Анваром аль-Раканом, якого тримали в катівнях майже рік, а випустили у вкрай виснаженому тортурами і хворобами стані, він помер 2 червня. У в'язницях залишаються ще як мінімум 10 журналістів, інформації про них майже немає.

На африканському континенті в Сомалі були вбиті двоє журналістів, в Центральноафриканській Республіці - три російських: Орхан Джемаль, Кирило Радченко та Олександр Расторгуев. Відзначається, що вони були вбиті групою невідомих бойовиків, під час розслідування ними присутності найманців, що належать російській приватній військовій компанії Вагнера, відомій також своєю діяльністю в Сирії, а влада Росії і ЦАР, які проводять розслідування, досі не надали ніяких результатів.

У Пакистані, Палестині і Сирії було вбито по 2 професійних журналіста. Відзначається, що кількість журналістів, які загинули в Сирії, зменшилася порівняно з минулим роком, коли стали жертвами конфлікту 9 професійних журналістів.

Крістоф Делор, генеральний секретар «Репортерів», наголошує на нагальній необхідності подальшого захисту журналістів. Організація закликає призначити спеціального представника Генерального секретаря ООН з даного питання, ця ініціатива знаходить підтримку серед дедалі більшого числа держав, її підтримали 130 ЗМІ, організацій і профспілок у всьому світі.