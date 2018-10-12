Чехія виділить близько € 2 млн країнам Африки на подолання причин міграції

Іраку, Малі, Нігеру та Чаду Чеською Республікою будуть виділені загалом 50 мільйонів крон (близько 2 млн євро).

Про це повідомляє чеський портал Іnfo.cz.

«Іраку, Малі, Нігеру і Чаду Чеською Республікою будуть виділені загалом 50 мільйонів крон (близько 2 млн євро) як допомога країнам, що постраждали від міграційної кризи», - йдеться в повідомленні.

В тому числі, Чехія пожертвує 10 мільйонів крон на цілі стабілізації і відновлення інфраструктури на цих територіях. Зокрема, кошти повинні бути використані для відновлення інфраструктури охорони здоров'я в західно-іракській провінції Анбар, де донедавна ще зберігалися останні опорні пункти бойовиків терористичної організації «Ісламська держава».

Передбачається побудувати 300 будинків для 300 сімей поверненців, відновлені водні ресурси, місцеві медичні та освітні установи, буде надана підтримка поверненню приблизно 60 тисяч біженців в Малі.

Чехія, яка виступає категорично проти перерозподілу біженців всередині ЄС, виділяє кошти на подолання причин міграції, вбачаючи в цьому свою солідарність. Так, раніше в цьому році уряд вже схвалив допомогу в розмірі 100 мільйонів крон (3,9 мільйона євро) на програму «Допомога на місцях».