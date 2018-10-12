Через сильний вітер під Ічнею зросла інтенсивність вибухів на складах

У п'ятницю, 12 жовтня, на військових складах під Ічнею Чернігівській області зросла інтенсивність вибухів.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Як повідомляється, причиною цього стало посилення вітру, який дме на осередки тління на технічній території, через що вибухають розкидані по території боєприпаси, які не здетонували раніше.

На складах продовжують працювати пожежні танки, інженерні машини та інша техніка.

Крім того, на осередки тління скидає воду авіація ДСНС.

Нагадаємо, що пожежу на території військового складу біля Ічні у Чернігівській області повністю ліквідували.