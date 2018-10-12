ЦВК призначила вибори у тергромадах на 23 грудня

Центральна виборча комісія призначила перші та додаткові вибори в низці об’єднаних територіальних громадах на 23 грудня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК в п’ятницю, трансляцію якого вела громадянська мережа ОПОРА, передає Укрінформ.

Згідно з прийнятою постановою, перші та додаткові місцеві вибори в ОТГ призначено на неділю, 23 грудня.

Водночас ЦВК оголосила початок виборчого процесу в цих громадах із 3 листопада.

За даними прес-служби Центрвиборчкому, загалом комісія призначила перші місцеві вибори у 125 ОТГ (15 міських, 22 селищних, 88 сільських ОТГ). До складу цих 125 ОТГ увійшли 534 місцеві ради (міських – 15, селищних – 27, сільських – 492).

За попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 702 тисячі осіб.

У ЦВК також розповіли, що протягом трьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 29 квітня 2018 року, в Україні було призначено перші місцеві вибори у 707 об’єднаних територіальних громадах. Відтак, після проведення виборів 23 грудня 2018 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 832.

Крім того, ЦВК на 23 грудня призначила додаткові вибори депутатів 26 сільських, селищних рад.