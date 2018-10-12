День в ООС: Бойовики здійснили 13 обстрілів

Упродовж дня, від 7 до 18 години російські окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню, тричі ворог застосував озброєння, заборонене мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Вдень бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС в районі населених пунктів Новоолександрівка, Троїцьке, Світлодарськ, Новолуганське, Новотроїцьке, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

"Опорні пункти наших військ поблизу Новолуганського окупанти обстріляли з артилерії калібру 100 мм та озброєння бойових машин піхоти. По позиціях біля Троїцького та Світлодарська противник застосовував міномети 82-го калібру", - йдеться у повідомленні.

Як вказують військові, втрат серед особового складу Об'єднаних сил вдалося уникнути.