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День в ООС: Бойовики здійснили 13 обстрілів

12 жовтня, 2018 - 19:12
Фото з архіву "Дня"

Упродовж дня, від 7 до 18 години російські окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню, тричі ворог застосував озброєння, заборонене мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Вдень бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС в районі населених пунктів Новоолександрівка, Троїцьке, Світлодарськ, Новолуганське, Новотроїцьке, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

"Опорні пункти наших військ поблизу Новолуганського окупанти обстріляли з артилерії калібру 100 мм та озброєння бойових машин піхоти. По позиціях біля Троїцького та Світлодарська противник застосовував міномети 82-го калібру", - йдеться у повідомленні.

Як вказують військові, втрат серед особового складу Об'єднаних сил вдалося уникнути.

Джерело: День

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