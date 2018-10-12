До Дня захисника України у Києві розпочався проект "Запроси мене з війни"

12 жовтня у Києві розпочався урочистий захід "Запроси мене з війни" до Дня захисника України.

Захід організований Міністерством інформаційної політики України.

Це проект, що привертає увагу до проблеми реабілітації учасників бойових дій на Сході України. Танцювальні номери представлять 20 пар.

Через танець вони хочуть передати свої історії з війни: про закоханих, які знайшли один одного у полі бою; про людей, які не втратили віру у життя; про боротьбу за життя. Наживо супроводжувати виступи будуть українські гурти The Doox та "Без Обмежень".