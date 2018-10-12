Facebook дозволить публікувати 3D-зображення

Facebook найближчим часом дозволить створювати зі звичайних фотографій 3D і публікувати їх в стрічці.

Про це пише The Next Web.

Незважаючи на назву, фотографії, по суті, не будуть "справжнім 3D". Наприклад, ви не зможете зробити фото свого пса таким, щоб роздивитися його з кожного кута.

Але фотографії матимуть глибину, яка дозволяє бачити речі під різними кутами і нахилами в межах фотографії. Згідно з опису Facebook це буде "як дивитися на певний об'єкт крізь вікно".

Але не будь-яке фото можна буде перетворити на тривимірне. Для початку вам знадобиться телефон з двома камерами. Як приклад, Facebook наводить всі iPhone, у яких є режим "Портрет".

Після того, як ви зробите знімок, Facebook використає штучний інтелект для створення іншої частини зображення, грунтуючись на тому, що зняли камери.

У компанії відзначають, що найкраще штучний інтелект впорається з фотографіями, зробленими з відстані в 1-1,2 м з чітким предметом на передньому плані. Крім того, варто уникати прозорих об'єктів, наприклад, пластика або скла.

Нагадаємо, що уперше Facebook заблокував російські акаунти за збір особистих даних.