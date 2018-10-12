Facebook заблокував понад 800 сторінок за фейки напередодні виборів у США

Співробітники соціальної мережі Facebook заблокували понад 800 сторінок і акаунтів користувачів за поширення неправдивої інформації напередодні запланованих на листопад проміжних виборів у США.

Про це повідомляє CNN.

"Ми заблокували 559 сторінок і 251 аккаунт у зв'язку з тим, що вони постійно порушували правила про нерозповсюдження спам-повідомлень", - йдеться в заяві співробітників Facebook, що відповідають за безпеку соцмережі.

При цьому в заяві підкреслюється, що ці сторінки і акаунти активізувалися "саме в цей час - незадовго до проведення проміжних виборів США".

У Facebook уточнили, що мова йде про такі способи введення в оману користувачів, як розміщення особами з вигаданими іменами недостовірної інформації на політичну тематику, залучення публіки на сторонні сайти і підвищення популярності записів у соцмережі за допомогою недозволених інструментів.

6 листопада в США відбудуться проміжні вибори в Конгрес, під час яких будуть переобрані всі члени Палати представників Конгресу США, значна частина сенаторів, а також губернаторів.