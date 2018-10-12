Київський патріархат закликав розпочати підготовку до об’єднавчого Собору

Київський патріархат закликав прибічників автокефалії розпочати підготовку до об’єднавчого Собору для ухвалення рішення про створення єдиної помісної української церкви.

Про це йдеться у заяві прес-центру Київської патріархії, оприлюдненій 12 жовтня.

"Київський патріархат закликає ієрархів УАПЦ та залучених до процесу єднання ієрархів Московського патріархату в Україні приступити до підготовки надзвичайного об’єднавчого Собору. Завданням цього Собору є затвердити рішення про церковну єдність, обрати предстоятеля єдиної помісної автокефальної УПЦ, який від її імені одержить патріарший і синодальний Томос про автокефалію УПЦ", - йдеться у заяві.

Київський патріархат також очікує, що "беручи до уваги всі обставини – давність історії, плідну діяльність, велике число єпископату, духовенства і вірних, монастирів та духовних шкіл, інші фактори – патріаршим і синодальним Томосом також буде всеправославно затверджене достоїнство патріарха за предстоятелями помісної УПЦ".

"Київський патріархат закликає єпископат, духовенство та вірних УАПЦ, як і єпископат, духовенство та вірних Московського патріархату, підтримати процес об’єднання українського православ’я", - зазначається також у заяві.

Як підкреслюється у документі, Київський патріархат "повністю та беззаперечно поділяє звернення Вселенського патріархату до всіх залучених сторін із закликом утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти".

Зазначається, що процес об’єднання українського православ’я повинен відбуватися добровільно, мирно та без примусу, кожен член церкви, як і кожна громада мирян чи ченців, матимуть право вільно обрати центр свого церковного підпорядкування – належати до української чи до російської церкви.

"Ті ієрархи, духовенство і миряни, які бажатимуть, попри всі обставини, надалі підпорядковуватися Московському патріархату, мають право на це. Російська православна церква в Україні буде рівноправно співіснувати з усіма іншими цервами і релігійними організаціями, як це гарантовано Конституцією та законами нашої держави і міжнародним правом", - запевнили у Київському патріархаті.