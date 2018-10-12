Міноборони показало, як проходять міжнародні навчання "Чисте небо - 2018" (фото)

На Вінниччині, в рамках багатонаціональних навчань “Чисте небо — 2018” фахівці пошуково-рятувального забезпечення Збройних Сил України спільно з військовослужбовцями з США та Данії практично відпрацьовують питання пошуку, надання допомоги та евакуації екіпажів, які зазнали лиха.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Зазначається, що рятувальні роботи проводяться на різних тактичних майданчиках: відкритій місцевості, у лісовій смузі та на воді.

За даними відомства, до проведення тренувань задіяні вертольоти типу Мі-8, літак аеромедичної евакуації Ан-26 “Віта”.

“Паралельно з тренуваннями груп пошуково-рятувального забезпечення спільні польотні завдання на літаках Ан-26 та С-130J виконують українські та американські військові льотчики”, – йдеться у повідомленні.

За словами старшого національного представника на навчаннях на аеродромі “Гавришівка” полковника Валерія Сморжанюка, загалом відпрацьовується чотири складові багатонаціонального навчання.

Зокрема, авіаційний компонент, пошуково-рятувальне забезпечення, а також спільні завдання виконують підрозділи аеромедичної евакуації та спеціалісти з кібербезпеки.

Полковник зазначив, що польоти відбуваються і вдень, і вночі, а окремі завдання виконуються на гранично малих висотах.

“Вчора, до речі, корективи у тренування військових медиків внесло саме життя. Екіпаж реанімаційно-операційного літака Ан-26 “Віта” з американськими та українськими медиками на борту здійснив аеромедичну евакуацію пораненого з Харкова до Києва”, — розповів Сморжанюк.

Він додав, що українські військові мають достатньо високу підготовку, а інструктори з США та Данії пройшли “гарячі точки”.