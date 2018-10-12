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На "5 каналі" покажуть документальну стрічку "Війна химер"

12 жовтня, 2018 - 17:24
Скріншот з фільму

Цієї суботи та неділі, 13 та 14 жовтня, до Дня захисника України,  о 22:05 «5 канал» презентує документальну стрічку «Війна химер».

Фільм Анастасії та Марії Старожицьких «Війна химер» – це особиста історія про війну, кохання та смерть, зафільмована її безпосередніми учасниками. За словами режисерки фільму, Анастасії Старожицької, вони не знімали кіно, а проживали його, інколи вмикаючи камеру.

Це художня стрічка на документальному матеріалі, у центрі сюжету якої — історія бійця з позивним «Лавр», Валерія Лавренова, який після Революції Гідності пішов добровольцем на війну, потрапив в Іловайський котел, втратив своїх побратимів, але вижив, і його дівчини Анастасії, режисерки фільму, та їхньої спроби спільного життя після всього побаченого і пережитого. Анастасія Старожицька відверто і чесно показує, як вони намагалися жити спільним життям після повернення хлопця з війни, як день за днем між ними виростала прірва довжиною у той жахливий досвід, який приніс з собою «Лавр» із фронту. Нерозуміння, біль, спроби повернути старе життя. Зрештою, Настя вирішує поїхати з коханим на війну, щоб на власні очі побачити те, що назавжди змінило «Лавра», відчути й пережити те, що в подальшому назавжди змінить її саму.

«Доки ми створювали цей фільм, фільм створював нас. Тому в певний час довелося стати його персонажами і з'явитися у ньому. „Війна химер“ — це досвід нашого життя останніх трьох років. Те, чим ми дихали, чому раділи, що дратувало, через що сумували. Такі уривки життя, з'єднані у клаптикову ковдру, печворк, саме так ми і визнаємо жанр нашої стрічки», — Анастасія Старожицька.

«Лавр»: «Правда війни вона ганебна, і ніхто з тих, хто знає, її не розповість. Та нікому і розповідать, ніхто й не хоче знати цієї правди. А яка вона та правда? Страшна, ось яка».

Дивіться цієї суботи та неділі, 13 та 14 жовтня, документальний фільм «Війна химер» та дізнайтеся правду про війну о 22:05 на «5 каналі».

Джерело: День

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