На Херсонщині археологи знайшли унікальний курган з 16 похованнями різних культур

На курортній Арабатській Стрілці Херсонщини археологи відкрили у кургані доби бронзи, розташованому на території Щасливцевської сільської ради Генічеського району, 16 поховань різних культур.

Про це повідомив офіційний сайт Щасливцевської сільської ради.

"З 17 вересня по 9 жовтня у селі Щасливцеве тривала осіння Арабатська археологічна експедиція-2018. Наукові співробітники Інституту археології НАН України під керівництвом завідуючого відділом "Польовий комітет" Інституту Археології НАН України Юрія Болтрика провели на замовлення Щасливцевської сільської ради розкопки кургану доби бронзи. Перша знахідка буквально у перший же день розкопок останків воїна-сармата (представника племені роксоланів) приголомшила усіх. Та виявилося, що це не все, за нею були відкриття за відкриттям - археологи відкрили у кургані 16 поховань. Як повідомив голова експедиції Юрій Болтрик, 7 з них належать до ямної культури, 1 - до катакомбної, 1 – до зрубної культури, 2 поховання належать пізньосередньовічним кочовикам, 3 – залишені поселенням культурного кола Бабино, 1 могилу залишили роксолани (представники кочових сарматів)", - йдеться у розміщеному на сайті сільради матеріалі.

Стосовно ж часового періоду використання даного кургану, то, за попередньою інформацією археологів, він охоплює час від 3 тисячоліття до н.е. до 15 – 17 століття н.е. Тобто, як місце поховання цей курган давні мешканці Арабатського степу використовували у період від доби ранньої бронзи до пізнього середньовіччя, зазначається у повідомленні.

Згідно оприлюдненої інформації, археологи знайшли у кургані залізні меч та ніж (збереглися в уламках), кремнієвий меч, срібну пронизку (вкриту потужним шаром окислу, тому сам метал ймовірно не зберігся), 4 невеличких глиняних глечика, на яких можна добре розгледіти орнаменти та фрагменти амфор і іншого ліпного посуду. Знайдені артефакти археологи відвезли до Києва для більш ретельного дослідження спеціалістами.

"У сільської ради є бажання провести додаткове дослідження останків. Як зазначили археологи, є можливість дізнатися вік, стать, народність цих людей, звідки вони прийшли, навіть яка тоді була їжа. Також всі ці дослідження підтверджують, що Арабатській Стрілці не 800 – 900 років, як прийнято вважати, а що вона значно старша, хоча тоді і виглядала по-іншому. І що ще 5 тисяч років тому тут жили люди. Навесні плануємо повторити експедицію, а за зиму будемо думати, яким чином, і у якій формі донести отриману інформацію до мешканців та туристів...", - заявив Щасливцевський сільський голова Віктор Плохушко.