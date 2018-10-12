На Вінниччині вперше провели гастрофестиваль, присвячений тиманівській каші

Більше ста літрів засипаної капусти по-тиманівськи (у народі тиманівської каші) приготували господині на перший фестиваль традиційних подільських страв «Диво з горнятка», що відбувся сьогодні у Тиманівці Тульчинської ОТГ. Під час свята громади презентували свої світлиці і «захищали» честь того чи іншого села піснями та танцями. Дійство розгорнулося на сільському стадіоні і тривало щонайменше три години.

Гастрофестиваль у Тиманівці ініціювали не просто так. Як розповідає староста села Руслан Бомбела, цього року громада подала тиманівську кашу на внесення до реєстру об’єктів нематеріальної культурної спадщини. Тому фестиваль покликаний привернути увагу до цієї страви і повернути її колишню популярність.

«Засипана капуста сягає своїми коріннями у глиб століть, у часи козаччини, відомо, що і суворівські солдати також нею смакували, коли розміщувалися у цій місцині. А за «совєтів» тиманівську кашу навіть у ресторанах подавали. Наш народний хор у 80-х роках минулого століття часто відвідував Москву, розповідали, що й там засипаною капустою по-тиманівськи їх частували, але наша смачніша. Рецепт можна знайти в Інтернеті, але секрет приготування – це душа тиманівської людини», – посміхаючись, каже Руслан.

Староста додає, що ідея подати цю страву до реєстру об’єктів нематеріальної культурної спадщини належить місцевій громаді і Тульчинському краєзнавчому музею. Але остаточно наважилися після того, як Тиманівку відвідав міністр культури Євген Нищук. Він скуштував каші, почув її історію і сказав, що цю страву треба обов’язково «запатентувати», щоб зберегти і повернути славу про Тиманівку, бо це чи єдине в Україні село, в якому функціонують три музеї: краєзнавчий, музей села та музей Суворова, де у 1796–1797 роках перебував полководець.

Для довідки. Тиманівська каша – це місцева смачна і ситна страва, яка готується впродовж 4–5 годин із квашеної капусти, пшоняних круп і сметани, іноді – з додаванням яєць. Її подають на поминальних обідах та весіллях. І хоча місцеві жителі охоче діляться рецептом її приготування, приготувати засипану капусту по-тиманівськи під силу лише їм. Найсмачніша вона саме у Тиманівці.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина