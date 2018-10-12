Німеччина створила Цифровий мережевий університет за участю вишів України

За ініціативою німецької сторони у четвер в Берліні було офіційно оголошено про створення Цифрового мережевого університету, учасниками якого мають стати виші України, Грузії, Росії, Австрії під патронатом ФРН.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

«Є наукова ініціатива, яка хоче показати, що навіть у часи кризи функціонує освіта, яка долає національні кордони - Цифровий мережевий університет під керівництвом Німеччини», - йдеться в статті.

Мережа повинна налагодити тісну співпрацю між кількома університетами з України (Маріупольський державний університет), Грузії (Вільний університет Тбілісі) і Росії (Вища школа економіки, Москва, Тюменьский держуніверситет і Казанський федеральний університет) за підтримки Інституту Гете і Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Крім того, в проект залучені вузи Німеччини - університети Бремена, Бохума і Франкфурта-на-Одері, а також Австрії - Вища школа педагогіки сільського господарства та довкілля, Відень.

Більшість онлайн-заходів проводитимуться німецькою мовою. Метою мережевого університету є підготовка молодих мультиплікаторів для мирного співіснування на європейському континенті, які повинні вміти протиставити свій власний міжнародний досвід образу ворога і пропаганді».

Автори ідеї стверджують, що бажання приєднатися до проекту вже висловили інші зацікавлені університети з 5 країн, а також США.