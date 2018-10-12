Патріарх Філарет особисто привітав Порошенка з рішенням Синоду Вселенського Патріархату

Предстоятель Української православної церкви (Київський патріархат), патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет особисто привітав Президента Петра Порошенка із рішенням Синоду Вселенського Патріархату.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента на офіційному сайті.

«Я Вас поздоровляю з першою перемогою», - сказав Патріарх Філарет Главі держави під час зустрічі.

«Я хочу Вам особисто подякувати, тому що завдяки Вашій наполегливості, завдяки Вашій мудрості ми досягли цього. Бо і попередні президенти також працювали, але не досягли. А Ви досягли цієї нашої загальної мети», - підкреслив Філарет.

Президент наголосив, що сьогодні історичний день. «Історичний день не у вимірі року чи десятиліття. Історичний день у вимірі 1030-річчя хрещення нашої землі і нашої країни України-Руси. Довгих 332 роки Україна та українська церква чекала автокефалію. І сьогодні це рішення прийнято щодо автокефалії і продовжується процес надання Томосу», - зазначив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив, що сьогодні Синод прийняв рішення з дуже важливих питань, які допоможуть Україні створювати єдину помісну православну автокефальну церкву.

«Я вважаю, що є декілька дуже важливих дат в історії України. Це і дата проведення референдуму у 1990 році, коли великою волею українського народу було обрано незалежність. Це і дата 24 серпня, коли відродилася Українська держава. Я думаю, що дуже важлива і назавжди увійде в історію України дата 11 жовтня. Дата, коли українській церкві повернуто автокефалію», - підкреслив Петро Порошенко.

Він додав, що буде радий, коли кожен українець зрозуміє велич сьогоднішньої події.

Петро Порошенко також наголосив, що поясненням його активної участі в процесії отримання автокефалії Української Церкви є розуміння того, що це надзвичайно важлива частка процесу державотворення. «Українська незалежність без наявності помісної автокефальної церкви, коли церква буде п’ятою колоною сусідньої держави, є не повна незалежність. Це є залишок колоніального статусу. І лише той факт, що Україна зараз, саме сьогодні 11 жовтня, отримала автокефалію є завершенням формування незалежності дуже великої держави Україна. Найбільшої за територією держави в Європі», - сказав Президент.

«Я Вас вітаю із сьогоднішньою подією. Сьогодні насправді дуже щасливий день для всіх віруючих, для всіх християн, для всіх православних і для всіх українців. Господь почув наші молитви», - сказав Президент.

В свою чергу, Патріарх Філарет ще раз поздоровив Президента і український народ з цією важливою для України датою – прийняттям рішення про автокефалію Української Православної Церкви. «Це епохальне рішення», - сказав він.

«Тому що українська церква ніколи не була автокефальною. Вона мала широкі права за київських князів, але знаходилась у складі Константинопольського патріархату. А потім попала у російську неволю і теж була невільною. У ХХ столітті, коли виникла Українська Народна Республіка, нібито відродили українську автокефальну церкву, але тут же вона і загинула», - сказав Патріарх Філарет та зауважив, те що зараз відбувається – це вперше за 1030 років.

Водночас Предстоятель УПЦ зазначив, що потрібно буде ще здійснити відповідні кроки. «Я думаю, що ми досягнемо і більшого – створимо єдину українську православну церкву. Але створимо її на вільних засадах, без насилля і без будь-якого тиску, добровільно», - підкреслив він.

Нагадаємо, вчора Петро Порошенко повідомив, що рішення про надання автокефалії Україні вже ухвалено.

Як повідомив Патріарх Філарет, об’єднавчий архієрейський собор збереться найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Вселенський патріархат зняв анафему з Філарета та визнав незаконною анексію Київської митрополії у 1686 році.

Повідомлялося також, що Філарет підтвердив зняття з нього анафеми.