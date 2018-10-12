Поблизу арсеналу під Ічнею ДСНС очистила від вибухівки усі дороги

ДСНС очистила від вибухонебезпечних предметів усі автодороги до населених пунктів у межах 16-ти км. зони від військового складу поблизу смт Дружба в Ічнянському районі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС на офіційному сайті.

"Піротехнічними підрозділами ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів усі автодороги до населених пунктів у межах 16-ти км. зони, 29 км. трас ліній електропередач, 7 км. трас газопроводів, територію 3 газорозподільних станцій, 3 шкіл, 3 дитячих садків, будинку для людей похилого віку, навчально-виробничого комплексу, 1 тис. 669 дворогосподарств", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 11 жовтня забезпечено реагування на 53 заявки від місцевого населення щодо виявлення вибухонебезпечних предметів, всього з початку робіт відпрацьовано 144 заявки, вилучено 576 вибухонебезпечних предметів в 10 населених пунктах.

З метою організації обігріву та гарячого харчування населення в с. Дружба встановлено пункт обігріву.

11 жовтня авіацією ДСНС здійснено 25 скидів води (200 т), всього з початку робіт 46 скидів води (368 т).

Пожежно-рятувальними підрозділами організовано заповнення водою 2 пожежних водоймищ Міноборони на території арсеналу, за добу заповнено – 30 тон (всього з початку робіт – 70 тонн) та заправку водою 5 пожежних танків Міноборони (117 тонн) на технічній території арсеналу (всього з початку робіт – 297 тонн).

Ліквідовано 4 пожежі лісового настилу поблизу с. Августівки та прилеглої території арсеналу на загальній площі 3,1 га.

У районі надзвичайної ситуації залучено сили і засоби загальною чисельністю близько 700 осіб та 150 од. техніки, у тому числі від ДСНС – 270 осіб, 75 од. техніки та 2 літаки АН-32П.

Як повідомлялося, 9 жовтня на території військового складу Міноборони поблизу смт Дружба Ічнянського району Чернігівської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Станом на ранок 11 жовтня пожежу ліквідували.