Порошенко підписав закон про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків у ЗСУ

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби.

Про це повідомляє прес-служба глави держави на офіційному сайті.

“Президент Петро Порошенко підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що реалізація цього закону сприятиме підвищенню рівня правового захисту військовослужбовців-жінок, збільшенню кількості жінок на військовій службі, зокрема на вищих військових посадах.

Законом, зокрема, надаються рівні можливості особам обох статей щодо укладення контракту на проходження військової служби та визначається, що жінки можуть укладати контракт на проходження військової служби до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Також закріплюється принцип, за яким жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками, що включає рівний доступ до посад і військовий звань та рівний обсяг відповідальності під час виконання обов’язків військової служби.

Крім того, документом скасовуються необгрунтовані обмеження щодо служби жінок у військовому запасі та проходження військових зборів чоловіками та жінками.

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 вересня ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військ”. Так, законом, зокрема, визначено, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі.

Які можливості отримали жінки в українській армії читайте у матеріалі "Дня" "Модель" в однострої".