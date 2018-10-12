РНБО наказала розібратись із викидами "Кримського титану"

Рада нацбезпеки і оборони доручила Кабінету міністрів розібратись із забруднення навколишнього середовища на півночі анексованого Росією Криму.

Про це йдеться у рішенні РНБО від 12 жовтня, яке цього ж дня було введено в дію указом президента Петра Порошенка.

Уряд має оцінити вплив на довкілля, прийняти висновок за фактом забруднення, порушення екологічних прав громадян та "можливої причетності до цього заводу "Кримський титан".

Крім того, Кабміну наказали оприлюднити актуальну екологічну інформацію, вжити заходи для запобігання шкідливого впливу на здоров’я.

Також мешканцям мають надати правову допомогу для відшкодування заподіяної шкоди.