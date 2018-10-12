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Сербія скасувала безвіз з Іраном

12 жовтня, 2018 - 09:07
Фото: .dailystar.com.lb

Сербія скасувала безвізовий режим з Іраном.

Про це повідомляє агентство Associated Press, передає РБК-Україна.

Як повідомляє видання, понад 15 тис. іранців відвідали Сербію, з тих пір, як були скасовані візи в серпні минулого року. Багато з них проникли в Західну Європу і не повернулися додому.

Місцеві ЗМІ повідомили, що прямі рейси, що з'єднують Белград і Тегеран, вилітають повними, але повертаються порожніми. Чиновники кажуть, що кілька сотень іранців також шукали притулку в Сербії.

Державне телебачення Сербії заявило, що уряд прийняв рішення скасувати режим вільного пересування на сесії на початку цього тижня.

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