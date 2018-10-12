США підтримують прагнення українців мати єдину помісну церкву, - Волкер

Під час телефонного брифінгу у Брюсселі спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати повністю підтримують прагнення українців мати власну єдину помісну церкву.

Про це повідомляє агентство УНІАН.

Волкер зазначив, що рішення Вселенського патріарха Варфоломія про підтримку надання автокефалії Українській церкві є релігійним рішенням.

"З американської точки зору, єдине, що ми можемо сказати, що ми віримо у принцип релігійної свободи. Наша країна ґрунтується на цьому, і тому ми підтримуємо прагнення будь-яких людей сповідувати їхню релігію так, як вони бажають, і мати свободу та визнання, і робити це мирно", - заявив Волкер.

Спецпредставник Держдепу сподівається, що не буде протестів й насильницьких дій, організованих в результаті цього рішення.

"Я думаю, це буде трагедією побачити це", - підкреслив Волкер.

Також у нього запитали про попередження від представників Російської православної церкви, що незалежність Української церкви може стати причиною насильства в Україні.

"Це трагедія що ви маєте релігійних лідерів, які говорять про звернення до насильства. Це буде жахливий випадок, і ми, безумовно, не хочемо бачити це", - відповів Волкер.