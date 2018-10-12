США привітали Україну з продовженням дії особливого статусу окупованого Донбасу

Держдепартамент США випустив спеціальне звернення щодо продовження Верховною Радою України закону про особливий порядок самоврядування в окремих районів Донецької та Луганської області до 31 грудня 2019 року.

Про це повідомляє Голос Америки.

У повідомленні сказано, що США вітає український парламент і керівництво країни з продовженням дії про особливого статусу територій східної України, які контролюються РФ.

"Продовження цього закону... демонструє... готовність України вирішити конфлікт мирно і виконати всі умови Мінських угод. Сміливий крок назустріч світу контрастує з діями Росії, яка неодноразово провалювала виконання своїх зобов'язань Мінськими угодами", - сказано в заяві Держдепартаменту США.

Також представник Держдепартаменту Хізер Нойерт заявила, що США закликають РФ приєднатися до України і розпочати мирний процес.

"Росія і бойові підрозділи, які вона озброює, навчає, якими вона керує....повинні виконати обіцянки про припинення ворожих дій, іноземні солдати повинні залишити Донбас, повинен відбутися обмін військовополоненими, повинні бути розформовані нелегальні збройні формування", - йдеться в заяві.

Також Нойерт додала, що Москва повинна встановити повне і беззастережне припинення вогню і скасувати незаконні вибори, які вона проводить на контрольованих РФ районах сходу України.