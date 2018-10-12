Суд постановив, що Мінфін збирає персональні дані громадян всупереч Конституції

Конституційний суд визнав повноваження Міністерства фінансів збирати персональні дані громадян для верифікації соціальних виплат такими, що суперечать конституції.

Про це повідомила прес-служба суду.

Суд розглянув подання уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової з приводу відповідності Конституції окремих положень Бюджетного Кодексу.

Згідно з документом, Мінфін “має право на безкоштовне отримання інформації, що містить персональні дані, і на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних держорганів”.

“Конституційний суд вважає, що повноваження міністерства на безкоштовне отримання інформації, що містить персональні дані, є дискреційними, а тому вкрай необхідно, щоб оспорювані положення Кодексу… узгоджувалися з конституційним принципом верховенства права, зокрема, з такими його елементами як юридична визначеність і заборона свавілля”, – заявили Конституційному суді.

При цьому, суд відзначає, що Міністерство може бути наділене повноваженнями з отримання та обробки інформації, що містить персональні дані, тільки для досягнення легітимної мети

Конституційний суд підкреслює, що “через відсутність будь-яких кордонів дискреції, встановлених законом, з приводу подальших дій з інформацією, що містить персональні дані, виключається навіть мінімальний захист суб’єкта персональних даних, не забезпечується передбачуваність застосування зазначених положень Кодексу”.

“Наведене дає Конституційному Суду підстави стверджувати, що окремі положення абзацу першого пункту 40 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу про право Міністерства отримувати інформацію, що містить персональні дані, суперечать частині першій статті 8, частини другої статті 32 Конституції України”, – продовжили в прес-службі.

Зазначені положення Бюджетного Кодексу втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом цього рішення, тобто з 11 жовтня.

Рішення КС є обов’язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

У пункті 40 прикінцевих положень Бюджетного Кодексу зазначено, що при здійсненні повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Міністерство фінансів має право отримувати інформацію, що містить банківську таємницю та персональні дані.