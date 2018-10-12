Терещенко назвав головну відмінність життя француза від життя українця

Мішель Терещенко, екс-мер Глухова, який недавно склав повноваження і заявив про намір балотуватися у президенти України, назвав головну відмінність життя француза від життя українця.

Про це передає НВ.

"На жаль, найбільша різниця - це корупція. Якби в Україні не було корупції, ми вже були б такими ж багатими, як Франція. А так молоді українці мігрують за кордон. Ми спустошуємо Україну та реалізуємо мрію Володимира Путіна, щоб між РФ та Євросоюзом була безлюдна буферна зона. А немає людини - немає проблеми, це стара радянська філософія", - сказав Терещенко.