Чесність невіддільна від свободи, як корупція від деспотизму.
Анатоль Франс, французький письменник і літературний критик, лауреат Нобелівської премії з літератури

Терещенко назвав головну відмінність життя француза від життя українця

12 жовтня, 2018 - 19:27
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Мішель Терещенко, екс-мер Глухова, який недавно склав повноваження і заявив про намір балотуватися у президенти України, назвав головну відмінність життя француза від життя українця.

Про це передає НВ.

"На жаль, найбільша різниця - це корупція. Якби в Україні не було корупції, ми вже були б такими ж багатими, як Франція. А так молоді українці мігрують за кордон. Ми спустошуємо Україну та реалізуємо мрію Володимира Путіна, щоб між РФ та Євросоюзом була безлюдна буферна зона. А немає людини - немає проблеми, це стара радянська філософія", - сказав Терещенко.

Більше новин

Україна і Польща спільно створюватимуть супутники
В Індії WhatsApp за допомогою вистав бореться з фейками
РФ має повернути Польщі уламки літака Качинського, - ПАРЄ
Facebook дозволить публікувати 3D-зображення
ЄС готовий почати торговий арбітраж з Україною щодо лісу-кругляку
До Дня захисника України у Києві розпочався проект "Запроси мене з війни"

Новини партнерів

Loading...