Тортури силовиків РФ політв'язня Дудки в окупованому Криму потребують розслідування, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Європейського комітету з питань запобігання катуванням з проханням розслідувати тортури російських силовиків щодо українця Володимира Дудки в окупованому Криму.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Днями зустрічалася з рідними політв’язня Володимира Дудки. Вони розповіли мені про значне погіршення його здоров’я. З болем сприйняла інформацію про катування Володимира співробітниками правоохоронних органів РФ. В XXI столітті - дикість навіть чути про це, але така практика досі існує", - зазначила вона.

За словами Денісової, російські силовики "вибили" з Дудки катуванням електричним струмом та погрозами вбивства свідчення про визнання вини. "І ніхто досі не покараний за це, більше того, ніхто навіть і не розслідує цей злочин", - зазначила омбудсмен.

При цьому Денісова наголосила, що ситуація потребує термінового втручання міжнародних органів.

"Я звернулася до голови Європейського комітету з питань запобігання катуванням Єнса Модвіга. Я попросила його забезпечити розслідування та покарання винних у злочині, який було вчинено щодо Володимира Дудки. Також я наполягаю на проведенні незалежного медичного обстеження Володимира. Російська Федерація має виконувати взяті на себе зобов’язання перед міжнародною спільнотою", - зазначила вона.

Як повідомлялося, Володимир Дудка є фігурантом так званої справи кримських диверсантів. 9 листопада 2016 року в окупованому Севастополі затримали нібито "членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.

16 листопада 2017 року підконтрольний РФ Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і штрафу в розмірі 200 тисяч рублів (95 тисяч гривень).

31 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд продовжив арешт на шість місяців Дудці і Бессарабову, а 14 серпня стало відомо, що у Дудки почалися проблеми з серцем.