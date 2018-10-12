У Британії виходить заміж онучка королеви Єлизавети ІІ принцеса Євгенія

12 жовтня у Британії відбудеться ще одне королівське весілля - онучка королеви Єлизавети ІІ принцеса Євгенія виходить заміж за підприємця Джека Бруксбенка.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Євгенія та Джек Бруксбенк повинні обвінчатися в каплиці Святого Георгія, яка є частиною замкового комплексу (у Віндзорі - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пара проведе церемонію в тому ж самому місці, де в травні одружувалися принц Гаррі та Меган Маркл, герцогиня Сассекська.

На весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка запрошені члени королівської родини та їх друзі.

Планується, що після вінчання молодята проїдуться в розкішній кареті через усе місто та привітаються з гостями. Згодом пара вирушить на урочистий прийом у Віндзорський замок, а ввечері їх очікуватиме вечірка в оточенні рідних та близьких.

Як відомо, принцеса Євгенія - онучка королеви Єлизавети II і молодша донька принца Ендрю та герцогині Йоркської. Вона дев'ята у списку спадкоємців британського престолу.

Її обранець Джек Бруксбенк походить з родини баронетів Бруксбенк. Він зростав у сім'ї бухгалтера і директора підприємства. Матір принцеси Євгенії є далекою родичкою прапрадіда Джека, тому в якомусь сенсі наречені пов'язані між собою далекими кровними зв'язками.

За словами друзів, пара познайомилася на святкуванні 50-річчя принца Ендрю на швейцарському курорті Верб'є, де Джек в той час відпочивав із друзями. Разом вони вперше були помічені у травні 2010 на виході з одного з нічних клубів Лондона. Влітку 2010 принцеса взяла Джека на родинний відпочинок на півдні Франції, де познайомила з матір'ю та сестрою.