У Франкфурті грузини влаштували протест проти російської окупації

На книжковій виставці у Франкфурті у грузинському павільйоні влаштували акцію протесту проти російської окупації.

Про це повідомляє "Читомо".

Організував акцію грузинський Book Center. В заході взяла участь й українська делегація.

"Як ви знаєте, два важливі регіони Грузії (20% від усієї території) окуповані Росією. До того ж, Росія повільно наближається до Грузії так званою "повзучою окупацією". Ми не можемо відповісти з однієї простої причини – ми маленькі. Тому все, що ми можемо зробити – це нагадувати світові знову і знову про нашу проблему. Бо, на жаль, ми не настільки сильні, щоб протистояти їй", – заявили організатори.

Завтра на українському стенді пройдуть читання на підтримку незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова та інших політв’язнів. У заході візьмуть участь: Андрій Курков, Юрко Дуркот, Вікторія Амеліна та Сергій Плохій.

10 років тому, коли Росія вторгнулася у Грузію, грузинська делегація провела флешмоб на Франкфуртському книжковому ярмарку. Тоді грузини взяли зі собою російські книжки, виривали з них сторінки, робили паперові літачки і пускали їх у російський стенд. Це тривало усі дні ярмарку. Частина російської делегація не витримала – і покинула ярмарок раніше.