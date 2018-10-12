У Малайзії скасували смертну кару

Уряд Малайзії прийняв рішення скасувати смертну кару, зміни до закону буде винесено на розгляд до парламенту наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

«Малайзія вирішила скасувати смертну кару», - йдеться в повідомленні.

За словами одного з міністрів уряду Лів Вуй К'юнга, зміни до відповідного закону буде винесено на розгляд парламенту наступного понеділка.

Він також повідомив, що буде введено мораторій на страту для ув'язнених, які нині перебувають у камері смертників.

Багато міжнародних організацій, таких, як Human Rights Watch і Amnesty International, вітали подібне рішення.