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У Малайзії скасували смертну кару

12 жовтня, 2018 - 10:17
Фото: Reuters

Уряд Малайзії прийняв рішення скасувати смертну кару, зміни до закону буде винесено на розгляд до парламенту наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

«Малайзія вирішила скасувати смертну кару», - йдеться в повідомленні.

За словами одного з міністрів уряду Лів Вуй К'юнга, зміни до відповідного закону буде винесено на розгляд парламенту наступного понеділка.

Він також повідомив, що буде введено мораторій на страту для ув'язнених, які нині перебувають у камері смертників.

Багато міжнародних організацій, таких, як Human Rights Watch і Amnesty International, вітали подібне рішення.

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