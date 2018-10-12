У Малайзії скасували смертну кару

12 жовтня, 2018 - 10:17
Уряд Малайзії прийняв рішення скасувати смертну кару, зміни до закону буде винесено на розгляд до парламенту наступного тижня.
Про це повідомляє Reuters.
«Малайзія вирішила скасувати смертну кару», - йдеться в повідомленні.
За словами одного з міністрів уряду Лів Вуй К'юнга, зміни до відповідного закону буде винесено на розгляд парламенту наступного понеділка.
Він також повідомив, що буде введено мораторій на страту для ув'язнених, які нині перебувають у камері смертників.
Багато міжнародних організацій, таких, як Human Rights Watch і Amnesty International, вітали подібне рішення.