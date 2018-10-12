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У Нігерії з ісламістського рабства звільнили 833 дітей, - UNICEF

12 жовтня, 2018 - 18:08
Фото Reuters

Загони самооборони у Нігерії звільнили 833 дітей з полону ісламістів руху Боко Харам.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на UNICEF.

«Загони самооборони, що борються з ісламістським рухом Боко Харам на північному сході Нігерії, звільнила 833 дітей з примусової служби, деякі з дітлахів у віці 11 років, - заявила у п'ятницю дитяча агенція ООН з захисту дітей UNICEF», - йдеться у повідомленні.

Речник ЮНІСЕФ Крістоф Буліак заявив, що цивільний об'єднаний оперативний штаб (CJTF) є місцевим загоном, створеним у 2013 році низкою груп самооборони в нігерійському штаті Борно.

Джерело: День

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