У Нігерії з ісламістського рабства звільнили 833 дітей, - UNICEF

Загони самооборони у Нігерії звільнили 833 дітей з полону ісламістів руху Боко Харам.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на UNICEF.

«Загони самооборони, що борються з ісламістським рухом Боко Харам на північному сході Нігерії, звільнила 833 дітей з примусової служби, деякі з дітлахів у віці 11 років, - заявила у п'ятницю дитяча агенція ООН з захисту дітей UNICEF», - йдеться у повідомленні.

Речник ЮНІСЕФ Крістоф Буліак заявив, що цивільний об'єднаний оперативний штаб (CJTF) є місцевим загоном, створеним у 2013 році низкою груп самооборони в нігерійському штаті Борно.