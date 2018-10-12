У Німеччині готують пакет заходів активного відображення кібератак

Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєхофер заявив, що у зв'язку з випадками кібератак пропонує прийняти заходи посилення кібербезпеки.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зеєхофер розповів, що загрози в кіберпросторі держави, бізнесу і користувачів як і раніше високі. Він заявив, що в 2019 році представить проект закону про безпеку у сфері IT. Також будуть створені передумови для запровадження єдиного стандарту безпеки в області інформаційних технологій.

Він висловився за активну боротьбу проти кібератак і вважає, що слід реагувати не після конкретних нападів і спричиненого ними збитку, а до того, запобігаючи хакерські атаки.

Крім цього, він вказав, що в справі захисту федеральних органів і суспільства будуть розширені повноваження відомства у сфері інформаційної техніки.