У Вінниці відбулася посвята в ліцеїсти учнів новоствореного Подільського ліцею

З початку навчального року на базі Вінницького національного технічного університету запрацював новий комунальному заклад «Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді». Розрахований він на 400 учнів 8–11 класів. Нині у закладі на безоплатній основі навчається 180 старшокласників з різних районів області. Сьогодні усі вони склали клятву ліцеїста та отримали свої перші заліковки. Урочисту посвяту провели спеціально напередодні Дня захисника України, щоб, як каже директор закладу Віталій Козаченко, ліцеїсти відчували шану до славного минулого і мали відповідальність перед майбутнім своєї держави.

«Кожна дитина обдарована, але наш заклад підходить не всім. По-перше, він науково-технічного напрямку, а по-друге, ми беремо тільки тих дітей, які вмотивовані, самі хочуть вчитися, а не яких батьки приводять за руку, – говорить Віталій Козаченко. – У нас працюють висококласні викладачі. Наразі маємо співробітництво з Вінницьким національним технічним університетом, але вже є усні домовленості, що до нас приїжджатимуть викладачі з Києво-Могилянської академії, Львівської політехніки, КПІ. Тому ми вимагаємо від своїх вступників бути не просто вчитися, а думати, вкладати смисли у слова і вчинки, щоб гордо нести звання ліцеїста і бути гідним громадянином своєї країни».

Нагадаємо, Подільський науково-технічний ліцей створений в рамках реалізації регіональної стратегії розвитку Вінниччини до 2020 року. На утримання закладу тільки в цьому році в обласному бюджеті передбачили 3 мільйона гривень, половину з яких вже профінансували. Заклад отримав сучасне мультимедійне та навчальне обладнання для усіх кабінетів, цифрові проектори, 17 ноутбуків, системи перевірки знань та нові меблі для класів.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора