Uber виділить $10 млн на стійкі ініціативи

Uber оголосив про плани інвестувати в стійку мобільність. Точніше сказати пожертвувати гроші на дві мети, які, як не дивно, суперечать бізнес-моделі компанії.

Компанія Uber протягом наступних трьох років зобов’язалася виділити 10 мільйонів доларів на ініціативи, спрямовані на мінімізацію пробок на дорогах і просування громадського транспорту, передає rubryka.com.

Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі пояснює рішення компанії, визнавши, що Uber також впливає на проблеми пов’язані з завантаженістю міст автомобілями: «Оскільки все більше людей покладаються на Uber, початкова ідея нашої компанії перетворилася на важливу частину транспортної мережі міст. При цьому виникла відповідальність: ми визнаємо, що нам необхідно активізувати і підтримувати міста, які роблять сміливі кроки для вирішення своїх транспортних проблем. Ми знаходимося в унікальному становищі і можемо мати значуще і позитивний вплив на співтовариства, які ми обслуговуємо по всьому світу, – ми розуміємо свою відповідальність, і не належимо до неї легковажно».

Створюваний фонд буде працювати над підвищенням мобільності міського транспорту і вирішенням проблеми заторів на дорогах буде шукати кращі ідеї для усунення цих проблем. Uber вибере проекти, використовуючи основні принципи мобільності, якими керуються мегаполіси, де проблема заторів не стоїть так гостро.

Але, в цілому, концепція, закликає міста до того, щоб в години пік зробити більш високими мита на автомобільні поїздки в жваві райони. У Нью-Йорку ця ідея набирає популярність, влада міста розглядають її як рішення кризи в метро, який переслідує місто з 2017 року (люди стали менше використовувати цей вид транспорту пересівши на дешеві таксі). Uber витратить 1 мільйон доларів на лобіювання законів в штаті Нью-Йорк, щоб в наступному році влада ухвалила дану ініціативу і змінили цінову політику для зменшення заторів.

«Збільшення мит на поїздки в години пік… розглядається містобудівниками, захисниками екології та різними експертами як єдиний спосіб зменшити затори на дорогах, які душать багато міст по всьому світу. Ми готові внести свій вклад в те, щоб допомогти містам, які хочуть впровадити інтелектуальні стратегії для боротьби з транспортними пробками, навіть якщо це означає виплату грошей з нашої кишені». – зазначає Хосровшахі.

Uber також інвестує 250 000 доларів в SharedStreets, некомерційну організацію, що займається собором даних про дороги загального користування. Uber сподівається, що партнерство з цією організацією допоможе зрозуміти «сучасні стандарти руху, засновані на обміні даними про швидкість руху».

До речі, навесні цього року компанія Uber зробила цікаве придбання, купивши JUMP, фірму по продажу електровелосипедів. А для того, щоб переконається, що міська інфраструктура підходить для цього виду транспорту, Uber встановить зарядні станції в Сакраменто в центрах громадського транспорту, коледжах та інших доступних місцях. І, оскільки, Uber хоче спонукати городян крутити педалі, компанія також пожертвує гроші PeopleForBikes, некомерційної організації, яка виступає за фінансування велосипедних проектів і просування законів, що спрощують їзду на велосипедах в містах. Сума пожертвування не називається.

«Сьогодні переломний момент, приватний і державний сектори повинні об’єднати зусилля і почати співпрацю для того, щоб створювати більш інтелектуальні, безпечні та ефективні способи зміни транспортної ситуації в кращу сторону. Uber намір робити більше, ніж просто оголошення про ініціативи, сьогодні, ми дуже раді зробити перші кроки до виконання своїх обіцянок», – підтверджує наміри компанії Хосровшахі.