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Угода про Brexit майже досягнута, - Мей

12 жовтня, 2018 - 15:17
Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей поінформувала свій кабінет про те, що домовленість з Євросоюзом щодо угоди про Brexit майже досягнута.

Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на джерела, близькі до переговорів, передає Радіо Свобода.

Видання процитувало чиновника, який заявив, що Мей раніше не скликала кабінет для того, щоб повідомити про розвиток подій, тому, на його думку, «є відчуття, що угода практично готова».

Сполучене Королівство, як очікується, залишить Європейський союз до кінця березня 2019 року. Однак досі неясно, чи вдасться Лондону і Брюсселю до цієї дати домовитися про умови виходу і що станеться, якщо угоди досягти не вдасться.

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