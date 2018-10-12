Україна і Польща спільно створюватимуть супутники

Делегація Польського космічного агентства POLSA та КБ «Південне» обговорили питання потенційних шляхів співпраці між Україною і Польщею в сфері створення ракетно-космічної техніки.

Про це повідомили у прес-службі українського підприємства, на якому 11 жовтня побувала польська делегація.

«У Польщі існує потужна космічна кооперація. Можливо, ми змогли б налагодити співпрацю в області створення супутників і супутникових платформ», – підкреслив перший заступник генерального директора – генерального конструктора з системного проектування КБ «Південне» Олександр Кушнарьов.

У прес-службі зазначили, що до складу делегації, крім директора і керівника сектора департаменту оборонних проектів, директора департаменту стратегії та міжнародного співробітництва POLSA, увійшли представники міністерств і підприємств космічної галузі Республіки Польща.

Візиту польських фахівців в КБ «Південне» передувала їхня зустріч у Києві на ХI Міжнародному авіакосмічному салоні «Авіасвіт-ХХI» та XV Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека-2018», де президент Польського космічного агентства Гжегож Брона і генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярев обговорили можливі напрямки співпраці. Продовжити цю розмову на більш детальному рівні колеги змогли в Дніпрі.

Члени польської делегації ознайомилися з діяльністю КБ «Південне», подивилися кілька відеофільмів, присвячених космічним проектам КБ, оглянули нові виробничі потужності підприємства тощо, і провели зустріч з фахівцями КБ «Південне» і Південмашу.

Гостей ознайомили з космічними та оборонними технологіями КБ «Південне», серед яких особливу увагу було приділено ракетам-носіям «Циклон-1М» і «Циклон-4М», супутникам і супутниковим платформам.

Гості презентували можливості Польського космічного агентства і промислової кооперації в області систем двигунів, сучасних технологій і матеріалів. Польські колеги висловили думку, що, об’єднавши можливості України і Польщі в області космічного ракетобудування, країни могли б домогтися значних результатів і суттєвої економії коштів.