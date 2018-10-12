Українська бадмінтоністка Прозорова вийшла у фінал на юнацьких Олімпійських іграх

Українська бадмінтоністка Анастасія Прозорова вийшла у фінал командних змагань на ІІІ літніх юнацьких Олімпійських іграх, що тривають у Буенос-Айресі (Аргентина).

Команда українця Данила Боснюка має шанс поборотися за "бронзу" на ЮОІ-2018.

Про це повідомляє НОК України на офіційній сторінці у Тwitter.

"Вітаємо українську бадмінтоністку Анастасію Прозорову та її товарищів по команді Omega з виходом у фінал ЮОІ-2018. Водночас команда іншого українця Данила Боснюка Zeta, яка поступилася у напруженому півфіналі команді Omega - 109:110, ще матиме шанс поборотися за "бронзу", - йдеться в повідомленні.