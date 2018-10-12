Українська діаспора закликає Канаду розширити санкції проти РФ

Канаді слід розширити санкції проти Росії, аби захистити громадян України від порушення їх прав у РФ.

Про це йдеться у спеціальній брошурі, надісланій Конгресом українців Канади усім членам парламенту Канади, передає Укрінформ.

“Рекомендуємо уряду Канади застосувати механізми “акту Магнітського” для запровадження санкцій проти російських посадовців, відповідальних за порушення міжнародно визнаних прав людини громадян України”, - закликають у Конгресі.

В українській організації також запропонували привести канадські санкції у відповідність із нещодавно розширеним переліком американських обмежувальних заходів. “Якомога швидше рекомендуємо ввести дзеркальні санкції проти російських посадовців та компаній, визначених 6 квітня міністерством фінансів США”, - йдеться у документі.