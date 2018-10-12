Уперше Facebook заблокував російські акаунти за збір особистих даних

Соцмережа Facebook уперше заблокувала в Росії більше десятки акаунтів, які запідозрили у нелегальному зборі та аналізі даних користувачів.

Про це написав The Bell з посиланням на офіційне повідомлення Facebook.

Зазначається, що акаунти були пов'язані із компанією Social Data Hub.Так, Facebook надіслав листа за адресою реєстрації компанії в Ірландію з вимогою негайно припинити збір і аналіз даних. Також Facebook вимагає надати соцмережі до 12 жовтня список всіх використаних відомостей і всіх клієнтів, які мали до них доступ, включно з державними структурами.

У листі зазначили, що усі дані, зібрані у Facebook, повинні бути знищені.

Facebook також заблокувала більше 66 аккаунтів, профілів, сторінок і додатків Social Data Hub, яка раніше порівнювала себе з Cambridge Analytica.

"Видалення сторінок викликано тим, що компанія займалася скрейпінгом (технологія аналізу і отримання даних користувачів - ред.), що є порушенням нашої користувальницької угоди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засновник компанії Social Data Hub Артур Хачуян також керує підприємством Fubutech. Він очолював відділ кібернетики рекламного агентства "Апостол" Тіни Канделакі до 2014 року. У обох компаніях працює одна і та ж команда з 62 чоловік.

Обидві компанії займаються збором, обробкою і аналізом даних. Social Data Hub виконує комерційні замовлення, а Fubutech - державні.

У коментарі The Bell Хачуян зняв із себе відповідальність за те, як державні органи розпоряджаються отриманими даними.

А у коментарі РБК він заявив що подасть позов до суду проти Facebook у разі, якщо соцмережа не відновить аккаунти.

Раніше співробітники соціальної мережі Facebook заблокували понад 800 сторінок і акаунтів користувачів за поширення неправдивої інформації напередодні запланованих на листопад проміжних виборів у США.