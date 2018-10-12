В Індії WhatsApp за допомогою вистав бореться з фейками

12 жовтня, 2018 - 22:27
У туристичному індійському місті Джайпур WhatsApp влаштував театральну виставу для роз’яснення методів боротьби з фейковими новинами.
Про це повідомляє Reuters.
«Цей захід був частиною великої громадської компанії WhatsApp для боротьби з фейковими новинами, поширеними в країні, де 200 мільйонів людей користуються сервісом WhatsApp, більше, ніж будь-де у світі», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що п'єса розкривала, як розповсюдження дезінформації в Інтернеті може призвести до насильства, особливо в сільській місцевості, де касти та релігійні упередження глибоко вкорінені.