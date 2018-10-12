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В Індії WhatsApp за допомогою вистав бореться з фейками

12 жовтня, 2018 - 22:27
Фото Reuters

У туристичному індійському місті Джайпур WhatsApp влаштував театральну виставу для роз’яснення методів боротьби з фейковими новинами.

Про це повідомляє Reuters.

«Цей захід був частиною великої громадської компанії WhatsApp для боротьби з фейковими новинами, поширеними в країні, де 200 мільйонів людей користуються сервісом WhatsApp, більше, ніж будь-де у світі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що п'єса розкривала, як розповсюдження дезінформації в Інтернеті може призвести до насильства, особливо в сільській місцевості, де касти та релігійні упередження глибоко вкорінені.

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