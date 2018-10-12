Третя "ракетка" України Даяна Ястремська успішно подолала чвертьфінальну стадію турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Гонконгу (Китай) із призовим фондом $750 тисяч.

У протистоянні за вихід до 1/2 фіналу Ястремська, яка посідає 102-е місце у рейтингу WTA, переграла словачку Крістіну Кучову (№317 WTA) - 7:6 (8:6), 6:2, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини.

Путівку у фінал змагань Ястремська розіграє з переможцем матчу між австралійкою Дарією Гавриловою (№34) і китаянкою Шуай Чжан (№40).

Зазначимо, що Ястремська вперше в кар'єрі пробилася до 1/2 фіналу турніру WTA