ЄС готовий почати торговий арбітраж з Україною щодо лісу-кругляку

Європейський Союз готовий розпочати торговий арбітраж з Україною для скасування мораторію на вивезення лісу-кругляка який порушує Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Про це повідомила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Інтерфакс-Україна.

"На жаль, Україна дійсно з введенням мораторію на вивезення лісу-кругляка порушує Угоду про асоціацію. Це зобов'язання буде розглядатися в рамках торгового арбітражу. І з боку Євросоюзу є готовність почати цей торговий арбітраж між Україною і ЄС", - сказала вона.

За словами Климпуш-Цинцадзе, зняття мораторію виведено з переліку умов надання Євросоюзом макрофінансової допомоги.

Говорячи про виконання інших положень макрофіна, зокрема, запуску автоматичної перевірки електронних декларацій політиків і чиновників, віце-прем'єр зазначила, що зараз проходить координація різних відомств, щоб найближчим часом вийти на повну здатність проводити автоматичні перевірки.

"Єдиний проблемний момент, який я бачу на даний момент щодо того, щоб ця система працювала, це як раз зміни в законодавство. Законопроект від уряду знаходиться на розгляді Верховної Ради дуже тривалий час, може, більше року, законопроект який регулює автоматичне приєднання НАПК (Національного агентства з питань запобігання корупції - ред.) до різних реєстрів", - додала вона.

Климпуш-Цинцадзе наголосила на необхідності прийняття даного документа якомога швидше. Також вона зазначила, що з приводу перевірок кінцевих бенефіціарів між Міністерством юстиції України та представниками Євросоюзу знайдена та формула перевірки, через яку потрібно проходити при ініціації запиту щодо кінцевого бенефіціара.

За словами віце-прем'єра, ефективної автоматичної системи перевірки бенефіціарів не існує ні в одній країні світу через відсутність загальної системи обміну інформацією.

"Що стосується кредитного реєстру, то цей пункт вже був виконаний на кінець минулого року, так як закон був прийнятий, і Національний банк був готовий повністю запускати цей процес. І я думаю, тут не повинно бути ніяких проблем з цим реєстром", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що президент повернув прийнятий парламентом 3 липня 2018 року закон. Він запропонував виключити пункт про те, що на вісім років забороняється експорт паливної деревини. Порошенко зазначив, що така заборона суперечить зобов'язанням України в рамках СОТ та угоди про асоціацію з ЄС.