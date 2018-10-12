З Вінниччини на Чернігівщину відправили 20 тонн шиферу на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації

800 листів шиферу відвантажили сьогодні зі складів матеріального резерву Вінницької області для жителів населених пунктів, чиї оселі постраждали внаслідок вибухів на арсеналі поблизу Ічні, що на Чернігівщині. Як каже директор департаменту цивільного захисту Вінницької ОДА Сергій Вовченко, доставити будівельні матеріали для відновлювальних робіт планують вже сьогодні до вечора.

«Вінниччина має досвід ліквідації наслідків вибухів на 48-му арсеналі поблизу Калинівки. Тому одразу після надзвичайної ситуації ми вийшли на контакти з керівництвом Чернігівської ОДА і безпосередньо Ічнянської РДА, щоб підставити плече, допомогти, – розповідає Сергій Вовченко. – Торік за розпорядженням голови Вінницької ОДА в області були створені склади так званого матеріального резерву, де за бюджетні кошти було придбано потужну мобільну електростанцію, помпи для відкачування води та заготовлені будівельні матеріали. Одразу після розмови з керівництвом Чернігівщини провели позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації і за її рішенням зарезервовані для відправки в постраждалі населені пункти 20 тонн шиферу – це 800 листів, а також транспорт для його доставки. Сьогодні вони будуть доставлені на територію Ічнянського району»

Окрім будівельних матеріалів, як каже Вовченко, фахівці профільних підрозділів Вінницької ОДА наразі консультують чернігівських колег стосовно організації постевакуаційних процесів, а також налагодження обліку і документування постраждалих від вибухів об’єктів інфраструктури та будинковолодінь.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина