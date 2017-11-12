11-12 листопада в Україні тривають «Дні науки»: програма заходів

Цими днями триває низка науково-популярних заходів в рамках проекту «Дні науки». Заходи організовано Радою молодих вчених НАН України за підтримки Президії НАН України. Осінні «Дні науки» присвячуються Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку, який відзначається щороку 10 листопада.

Лекції, демонстрації експериментів, майстер-класи й екскурсії проходять у шести містах: Києві, Одесі, Сумах, Харкові, Івано-Франківську та Каневі.

Участь у проекті беруть наукові установи Національної академії наук України, провідні вітчизняні вищі навчальні заклади, а також музеї, заповідники, природні парки. Всі охочі матимуть змогу не лише поспостерігати й послухати, а й поспілкуватися з будь-яким дослідником і отримати відповіді на запитання з цікавої для себе тематики.

Так, упродовж «Днів науки» у Києві сотні бажаючих могли безкоштовно відвідати цікаві наукові лекції (фахівець в галузі біологічної безпеки та генетики Григорій Петюх виступив з доповіддю «ГМО: страхи і ризики», Ярослава Муравецька з Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ – з доповіддю «Нечуй-Левицький: Київ і мода», нейрофізіолог, біофізик, молекулярний біолог Олексій Болдирєв цікаво презентував доповідь «Годинник у нашій голові» тощо), демонстрації («Виготовлення знарядь з кременю. Реєстрація давньої кераміки», «Фрукти проти овочів» тощо), екскурсії (3д-принтери, екскурсія на СКІТ).

Як повідомляють організатори, мета «Днів науки» – демонструвати досягнення науки у світі загалом і в Україні зокрема, пропагувати науковий світогляд, поглиблювати зв’язки між науковою спільнотою та громадськістю.

Програма «Днів науки» розрахована на широку вікову аудиторію. Кожен зможе обрати собі цікаву локацію.

Більше інформації та програма розміщені на сайті.