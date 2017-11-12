Біля кордону Латвії зафіксували російські Су-27

12 листопада, 2017 - 14:27
Біля кордону Латвії помічені російські військові літаки-винищувачі Су-27.
Про це повідомляє прес-служба Національних збройних сил країни.
Літаки, патрулюючи територію над нейтральними водами в Балтійському морі, виявили поблизу морських кордонів Латвії два винищувачі, які були ідентифіковані як Су-27 Збройних сил Російської Федерації.
11.11. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. jūras robežas identificēja RU BS lidm. 2x Su-27
— NBS (@Latvijas_armija) 11 листопада 2017 р.
Джерело: День