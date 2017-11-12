Біля кордону Латвії зафіксували російські Су-27

Біля кордону Латвії помічені російські військові літаки-винищувачі Су-27.

Про це повідомляє прес-служба Національних збройних сил країни.

Літаки, патрулюючи територію над нейтральними водами в Балтійському морі, виявили поблизу морських кордонів Латвії два винищувачі, які були ідентифіковані як Су-27 Збройних сил Російської Федерації.